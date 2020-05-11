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11.05.2020 - 08:23 | | DHA

Sokağa çıkma yasağı sonrası işe giden vatandaşlar yollara döküldü

Son dakika haberine göre; corona virüsle mücadele kapsamında getirilen iki günlük sokağa çıkma yasağının ardından haftanın ilk gününde İstanbullular sabah saatlerinde işlerine gitmek için sokağa çıktı. Kısıtlama sonrası ilk günün sabah saatlerinde 15 Temmuz Köprüsünde yol çalışmasından dolayı araç trafiği, yoğunluğu yaşandı.

Sokağa çıkma yasağı sonrası işe giden vatandaşlar yollara döküldü
Yasağın ardından İstanbul'da toplu ulaşım
Yasağın ardından İstanbul'da toplu ulaşım
Yasağın ardından İstanbul'da toplu ulaşım
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Corona virüsle mücadele kapsamında İstanbul'unda aralarında bulunduğu 24 ilde iki gün boyunca sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Gece 00.00 itibariyle biten yasağın ardından sabah saatlerinde İstanbullular evlerinden çıkarak yollara düştü. İstanbul'da haftanın ilk gününde işlerine gitmek için toplu taşıma kullanan vatandaşların maske ve eldivenlerini takarak yolculuk ettiği görüldü.

Sokağa çıkma yasağı sonrası işe giden vatandaşlar yollara döküldü


Özel halk otobüsleri koltuk sayısının yarısı kadar yolcu alırken, otobüse binemeyen vatandaşların bir sonraki otobüsü beklediği görüldü.

KÖPRÜDE YOĞUNLUK

15 Temmuz Köprüsü yolu üzerinde yapılan yol çalışmasından dolayı uzun araç kuyrukları oluşarak trafik yoğunluğu yaşandı. 

Sokağa çıkma yasağı sonrası işe giden vatandaşlar yollara döküldü

 

 

 

 

    İstanbul'da işlerine gitmeye çalışan vatandaşlar yollara döküldü23 büyükşehir ve Zonguldak ilinde ilan edilen iki günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece saat 00.00’da sona ermişti. İstanbul’da da ana arterlerde vatandaş ve trafik yoğunluğu oluşturdu.
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