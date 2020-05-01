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01.05.2020 - 02:03 | | DHA

Sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala: 5 yaralı

Corona virüsle mücadele kapsamında alınan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde TEM Otoyolu'nda bir otomobil emniyet şeridinde bulunan 3 otomobile vurarak takla attı, kazada 5 kişi yaralandı.

Sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala: 5 yaralı

Kaza, TEM Otoyolu Eyüpsultan Akşemsettin Viyadüğü üzeri Ankara istikametinde 23.00 sıralarında meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan bir otomobil sürücüsü, viyadük üzerinde otomobili arıza yapınca otomobilini emniyet şeridine çektikten sonra yakınlarına haber verdi. İki otomobil ile yardıma gelen yakınları da otomobillerini emniyet şeridine park etti. Arıza yapan otomobil ile ilgilendikleri sırada iddiaya göre Ahmet K.'nın kullandığı 34 CPU 468 plakalı otomobil önündeki kamyoneti geçmek isterken emniyet şeridindeki üç otomobile vurarak takla attı. Takla attıktan sonra ters dönen otomobil hurdaya dönerken kazada toplamda 5 kişi yaralandı.

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Sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala: 5 yaralı

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Sürücü Ahmet K'nın. Yara almadan kurtulduğu kazada,  Âdem T. Baver B. Yasin G. Adnan B.  ve Okan T. yaralandı. Yaralı 5 kişi olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle TEM Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan otomobiller çekiciler yardımıyla kaldırıldıktan sonra trafik akışı normale döndü. Kazaya karışan otomobillerden birinin sürücüsü, Makas atıyordu arkadaş, geçemedi emniyet şeridinden geçerken 3 arabayı da alıp vura vura takla attı" dedi.

Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

Sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala: 5 yaralı

Sokağa çıkma kısıtlaması başladıYeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00 itibariyle başladı.Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta geçerli olacak olan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bugün 00.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte İstanbul’un caddeleri, sokakları ve meydanları boş kaldı. İstanbul’un en kalabalık meydanlarından biri olan Taksim Meydanı ve normal zamanda adeta iğne atsan yere düşmez dedirten İstiklal Caddesinin sessizliğe bürünmüş hali kameralara yansıdı.
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