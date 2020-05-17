MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Sokağa çıkma kısıtlamasında saç ekim merkezine giden gençlere 6 bin lira ceza
ABONE OL
17.05.2020 - 10:14 | | DHA

Sokağa çıkma kısıtlamasında saç ekim merkezine giden gençlere 6 bin lira ceza

Son dakika haberine göre; Sultangazi'de yaşayan 2 kişi, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Kadıköy'e saç ektirdikleri merkeze ilaç almaya gidince sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 6 bin 300 lira ceza yedi.

Sokağa çıkma kısıtlamasında saç ekim merkezine giden gençlere 6 bin lira ceza

Sultangazi'de yaşayan K.V. ve U.A., Kadıköy'de bulunan bir saç ekim merkezinde saç ektirdi. İki kişi, iddiaya göre sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen, Sultangazi'ndeki evlerinden çıkarak Kadıköy'de bulunan saç ekim merkezine ilaç almaya gitti. Bu esnada Kadıköy'de görevde bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, K.V. ve U.A'nın içinde bulunduğu 01 SR 679 plakalı otomobili şüphe üzerine durdurdu.

Sokağa çıkma kısıtlamasında saç ekim merkezine giden gençlere 6 bin lira ceza

2 kişinin kimlik kontrolü yapılırken otomobilleri de detaylı bir şekilde arandı. Yapılan kimlik kontrolü ve aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı. İki kişinin polise, Kadıköy'de daha önce saç ektirdikleri saç ekim merkezine ilaç almaya gittiklerini söylediği öğrenildi. K.V. ve U.A.'ya sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten kişi başı 3 bin 150 TL para cezası kesildi.

Yasağa rağmen denize girdilerMuğla'nın Marmaris ilçesinde, 2 kadın yasak olmasına rağmen beraberlerine aldıkları 4 çocukla denize girdi. Denize girmenin yasak olduğu hatırlatılan kadınlar, basın mensuplarına "Neden çekiyorsunuz, hemen eve gideceğiz" diyerek, tepki gösterdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: Arnavutköy'de taciz iddiası! Ortalık karıştı

Son dakika: Arnavutköy'de taciz iddiası! Ortalık karıştı

Okullar ne zaman açılacak? Ve belli oldu...

Okullar ne zaman açılacak? Ve belli oldu...

Corona virüsü koklayarak teşhis edecekler!

Corona virüsü koklayarak teşhis edecekler!

son dakika... Feci olay! 2 çocuk annesi 6’ncı kattan düşerek öldü

son dakika... Feci olay! 2 çocuk annesi 6’ncı kattan düşerek öldü

Sıradaki Haber