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09.05.2020 - 01:19 | | İHA

Sokağa çıkma kısıtlamasından dakikalar sonra... Şoka girdi!

Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı ilk dakikalarda Haliç Köprüsü üzerinde meydana gelen kazada bir otomobil kaza yaparak takla attı. Kaza nedeniyle takla atan otomobilde sıkışan sürücü ekiplerin çalışması sonucu çıkarıldı. Kazaya karışan genç kadın ise sinir krizi geçirdi.

Sokağa çıkma kısıtlamasından dakikalar sonra... Şoka girdi!

Kaza saat 00.00’da Haliç Köprüsü Ankara İstikameti Halıcıoğlu Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ankara istikametine seyir halinde olan 41 NP 089 plakalı otomobil sürücüsünün aşırı hızlı giderek 34 HS 5153 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle 41 NP 089 plakalı otomobil taklalar atarak ters düştü. Kazayı gören vatandaşlar durumu kazayı ekiplere haber verdi.

Sokağa çıkma kısıtlamasından dakikalar sonra... Şoka girdi

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, sıkışan erkek sürücüyü çıkararak ambulansa teslim etti.

Sürücü şoka girdi

Kazaya karışan 34 HS 5153 plakalı otomobilin sürücüsü de olay yerinde kaza geçirdi. Köprüde bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekipleri kazanın çıkış nedenini araştırmak için çalışmalara başladı.

Bu evde eşyalar kendiliğinden tutuşuyorAnne- kızın yaşadığı evde çıkan yangınlar, gizemini koruyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği 3 yangınla ilgili hazırladığı raporda, yangınlardan birinin nedeninin anlaşılamadığı, birinin nargile ateşinin korundan çıktığı, diğerinin ise biri tarafından yakılmak suretiyle çıktığı üzerinde durulduğu belirtildi.
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