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16.05.2020 - 22:17 | | AA

Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bildiler... Suçüstü yakalandılar

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Manisa'nın Soma ilçesinde iki kişi, kaçak kazı yaparken yakalandı.

Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bildiler... Suçüstü yakalandılar

Kurtuluş Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki SİT alanı içindeki tarihi bir kalıntıda kazı yapıldığı ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, iki kişiyi suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan A.K.Ö. ve E.Ç'nin emniyetteki ifadelerinde madenci olduklarını, iş bulmak için geldikleri Soma'dan memleketleri Zonguldak'a koronavirüs tedbirleri nedeniyle dönemediklerini iddia ettikleri öğrenildi.

Zanlılara sokağa çıkma yasağına uymadıkları için 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı.

Yasağa rağmen denize girdilerMuğla'nın Marmaris ilçesinde, 2 kadın yasak olmasına rağmen beraberlerine aldıkları 4 çocukla denize girdi. Denize girmenin yasak olduğu hatırlatılan kadınlar, basın mensuplarına "Neden çekiyorsunuz, hemen eve gideceğiz" diyerek, tepki gösterdi.
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