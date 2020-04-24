24.04.2020 - 17:50 | | İHA
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip kavgaya tutuştular!
Adana’nın Kozan ilçesinde iki grup arasında taşlı sopalı kavga çıktı. Polis ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri için 3 kişiye toplam 9 bin 540 TL idari para cezası kesti.
Adana’nın Kozan ilçesi Türkeli Mahallesi Gür Sokak'ta iki grup arasında aile içi nedenlerden kaynakladığı iddia edilen taşlı sopalı kavga çıktı. Olaya müdahale eden Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, toplum sağlığını tehlikeye düşüren ve korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden gruptaki 3 kişiye idari para cezası uyguladı.
Kavgada başından taşla yaralanan Tekin G., Kozan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.