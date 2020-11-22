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22.11.2020 - 11:20 | | DHA

Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sıcak görüntü!

İstanbul’da sokağa çıkma kısıtlamasının saat 10.00 itibariyle sona ermesiyle Ataşehir D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu oluştu.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sıcak görüntü!

İçişleri Bakanlığının, Kovid-19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında hafta sonu uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlaması 10.00'da sona erdi. Kısıtlamanın kalkmasıyla Ataşehir D-100 Karayolu Göztepe Harem istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Trafik zaman zaman durma noktasına geldi .

 

Bakkaldan aldığı kolonya yanmayınca sahte olduğunu anladıAdana'da, bakkaldan satın aldığı kolonyanın kokusundan şüphe edince gerçek olup, olmadığını anlamak için çakmakla yakan Fırat Çınar (32), alev almaması üzerine şaşkınlık yaşadı. Pandemi sürecinde piyasaya sahte kolonya sürenlere isyan eden Çınar, limonlu suyun 'kolonya' diye satıldığını söyledi. Çukurova Üniversitesi Kimya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Emel Yıldırım ise "80 derecelik kolonyanın yanmaması mümkün değil. Bilindik firmaları tercih ederek, kolonya almalıyız" dedi.
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