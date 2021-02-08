Uzun bir süredir sokağa çıkma yasağı hafta içi belirli saatlerde ve hafta sonu kesintisiz olarak devam ediyor. Bu sayede koronavirüs vaka sayıları hızla gerilerken tablonun iyiye gitmesi nedeniyle "Sokağa çıkma yasağı bitti mi? Yasaklar ve kısıtlamalar sona erdi mi?" soruları yoğun bir şekilde yöneltiliyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BİTTİ Mİ?

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan en son açıklamada açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Covid-19 salgını ile mücadelede toplumsal ve bireysel sağlığımızın korunmasına yönelik olarak uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmektedir.

Bu kapsamda; hafta içi 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise Cuma akşamı saat 21.00’den Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlanmıştır.