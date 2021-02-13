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13.02.2021 - 09:24 |

Sokağa çıkma yasağı bugün var mı, saatleri neler? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Sokağa çıkma yasağı cuma günü saat 21.00'de başladı. Koronavirüs nedeniyle hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Sokağa çıkma yasağının saatleri ile ilgili detaylar ise vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki 13-14 Şubat hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte yasak saatleri...

Sokağa çıkma yasağı bugün var mı, saatleri neler? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Sokağa çıkma yasağı uygulamasının kaldırılacağı tarih gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor. Dünyaya yayılan koronavirüs salgını dolaysıyla uygulanan sokağa çıkma yasağı uygulaması devam ediyor. Hafta içi belirlenen saatlerde geçerli olan sokağa çıkma yasağı hafta sonu ise bütün gün boyunca uygulanıyor. Peki hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri neler, ne zaman bitecek?

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKM YASAĞI SAATLERİ NELER VE NE ZAMAN BİTECEK?

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı 12 Şubat günü saat 21.00'de başladı. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı 13-14 Şubat tarihlerinde gün boyunca devam edecek ve 15 Şubat pazartesi günü saat 05.00'de sona erecek.

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Hafta içi sokağa çıkma yasağı 21.00 ile 05.00 arasında uygulanıyor.

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