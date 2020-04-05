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05.04.2020 - 10:02 |

Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Hangi illere giriş çıkış yasak?

Corona virüsü nedeniyle 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara sokağa çıkma yasağı geldi. Şimdi tüm Türkiye, herkese sokağa çıkma yasağı gelip gelmeyeceğini sorguluyor.Bu nedenle de Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? sorusu gündemde...

Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Hangi illere giriş çıkış yasak?

Corona virüs dünyayı ve Türkiye'yi derinden etkiledi. Her gün tedbirlere bir yenisi ekleniyor. Dünyada bazı ülkelerde sokağa çıkma yasağı gelmiş durumda... Türkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara sokağa çıkma yasağı geldi. Tüm Türkiye'ye sokağa çıkma yasağı gelip gelmeyeceği en çok konuşulan konuşar arasında...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ?

Şu an böyle bir durum söz konusu değil. İlerleyen süreçte konuya ilişkin açıklama yapılması bekleniyor.

Son dakika gelen bilgilere göre; İçişleri Bakanlığı, 18-20 yaş aralığındaki gençlerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnaları içeren ek genelgeyi valiliklere gönderdi. Kamu kurum ve kuruşlarında memur, sözleşmeli personel veya işçi statüsünde görevli olanların muaf tutulacağı açıklandı.

HANGİ İLLERE GİRİŞ ÇIKIŞ YASAKLANDI? 30 BÜYÜKŞEHİR LİSTESİ

Adana - Adana Büyükşehir Belediyesi

Ankara - Ankara Büyükşehir Belediyesi

Antalya - Antalya Büyükşehir Belediyesi

Aydın - Aydın Büyükşehir Belediyesi

Balıkesir - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi

Bursa - Bursa Büyükşehir Belediyesi

Denizli - Denizli Büyükşehir Belediyesi

Diyarbakır - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

Erzurum - Erzurum Büyükşehir Belediyesi

Eskişehir - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi

Gaziantep - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Hatay - Hatay Büyükşehir Belediyesi

İstanbul - İstanbul Büyükşehir Belediyesi

İzmir - İzmir Büyükşehir Belediyesi

Kahramanmaraş - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi

Kayseri - Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Kocaeli - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

Konya - Konya Büyükşehir Belediyesi

Malatya - Malatya Büyükşehir Belediyesi

Manisa - Manisa Büyükşehir Belediyesi

Mardin - Mardin Büyükşehir Belediyesi

Mersin - Mersin Büyükşehir Belediyesi

Muğla - Muğla Büyükşehir Belediyesi

Ordu - Ordu Büyükşehir Belediyesi

Sakarya - Sakarya Büyükşehir Belediyesi

Samsun - Samsun Büyükşehir Belediyesi

Şanlıurfa - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi

Tekirdağ - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi

Trabzon - Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Van - Van Büyükşehir Belediyesi

30 Büyükşehir'in yanı sıra akciğer hastalıklarının fazla görüldüğü Zonguldak'a da giriş çıkışlar yasaklandı

 

Sultangazi'de tek teker kazası kameradaSultangazi'de üzerinde iki kişinin bulunduğu motosiklet tek tekerlek üzerinde ilerledi. Dengesini kaybedip düşen sürücü ve arkadaşı seyir halindeki otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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