Gözler Kabine toplantısında! Sokağa çıkma yasağı geldi mi? Seyahat yasağı var mı?

Sağlık Bakanlığı her gün koronavirüs tablosunu açıklarken son bir haftadır hasta ve vefat sayılarındaki artış oranı endişe verici boyutta... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, bugünkü Kabine toplantısında konuya ilişkin sunum yapması bekleniyor. Öte yandan korona tablosundaki artış nedeniyle Hafta sonu (21-22 Kasım) sokağa çıkma yasağı var mı? diye soruyor.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ve seyahat yasağı ile ilgili alınmış bir karar henüz yok. Kabine toplantısı sonrası durumun netleşmesi bekleniyor.

BİLİM KURULU'NDAN TEDBİR AÇIKLAMASI

Bilim Kurulu, 'somut tedbirler' kapsamında bazı kararlar aldı. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü; özellikle restoran ve kafelerde salgın yokmuş gibi hayatın devam ettiğini vurgularken işi olmayanın sokağa çıkmaması gerektiğini, toplu taşıma kullanmaması gerektiğini aktardı.

A Haber canlı yayınına konuk olan Özlü; "Gerçekten salgında yükselme var. Avrupa ve dünya için de aynı durum söz konusu. Mutlaka bu vaka sayısını indirmemiz gerekiyor, ilerleyen günlerde daha güçlü bir dalganın geleceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla tedbirlere ihtiyacımız var." dedi.

İBB, SALGININ ÖNLENMESİ İÇİN KAPATMA KARARLARI ALDI

İBB, Covid 19 salgınının en yoğun yaşandığı İstanbul’da, yaygınlığın artmasını önlemek amacıyla 19 Kasım Perşembe gününden itibaren uygulanacak bir takım tedbirler aldı. İBB Bilimsel Danışma Kurulu’nun önerileri çerçevesinde, yüz yüze eğitime başlaması planlanan İSMEK kurslarının açılışı ileri bir tarihe ertelendi. İBB’ye ait kültür merkezlerinin kapalı kalmasına ve tüm müzelerin yanı sıra SPOR AŞ’nin işlettiği İBB spor tesislerin kapatılmasına karar verildi. Kapalı salonda izleyicisi olan sahne sanatları da online olarak icra edilecek.

KABİNE BUGÜN TOPLANIYOR! GÜNDEM KORONAYLA MÜCADELE

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Kabine toplantısında başta Kovid-19 olmak üzere ülke gündemindeki çeşitli konular ele alınacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da bir sunum yapması öngörülen toplantıda, Kovid-19 tedbirleri, artan vaka ve ölüm sayıları ile son durumun masaya yatırılacağı tahmin ediliyor.

Ara tatil dönemine giren okulların tatil sonrasındaki durumunun da toplantıda gündeme gelmesi öngörülürken, vaka sayılarının yeniden artmaya başlamasıyla restoranların hizmet saatleri, 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlanması gibi tedbirlerin genişletilip genişletilmeyeceği, ayrıca yeni tedbirler alınıp alınmayacağı gibi konuların da ele alınması bekleniyor. Yerli aşı çalışmalarında gelinen aşamanın da toplantının gündem maddeleri arasında yer alacağı öngörülüyor.

Önceki kabine toplantısında kamu ve özel sektörde esnek çalışmanın teşvik edilmesi kararlaştırılmış, paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, kuaför, düğün salonu, yüzme havuzu, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu ve benzeri iş yerlerinde hizmetlerin saat 22.00’de sona ereceği karara bağlanmıştı.