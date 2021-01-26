Sokağa çıkma yasağı izin belgesi nasıl alınır, cezası ne kadar 2021? Sokağa çıkma yasağı cezası kaç TL?
Sokağa çıkma yasağı izin belgesi ve cezası ile ilgili detaylar merak ediliyor. Koronavirüs salgını dünyanın gündeminde yer alıyor. Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Sokağa çıkma yasağında izin belgesi alacak olan izin belgesi detaylarını araştırıyorlar. Peki sokağa çıkma yasağı izin belgesi nasıl alınır? Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar 2021?
Sokağa çıkma yasağı izin belgesi alma ayrıntıları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bir diğer merak edilen konular arasında sokağa çıkma yasağı cezası yer alıyor. Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere ceza uygulanıyor. Peki sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL? İşte 2021 sokağa çıkma yasağı izin belgesi alma ekranı...
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?
Sokağa çıkma yasağı çalışma izin belgesi ile ilgili ayrıntılar merak konusu. Çalışma izni, SGK kaydı e-Devlet sistemi üzerinden alınacak. e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulama ekranına girmeniz gerekiyor.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?
Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesilecek.