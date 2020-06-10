Sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 0-18 yaş çocuk ve gençleri için yasak bitti mi?

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı uzun bir sürenin ardından yüz yüze gerçekleşti. Kritik toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan elınen yeni kararları sıraladı. Cumhurbaşkanı 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ile ilgili de konuştu. Şimdi sıklıkla sorulan soru yasakların kalkıp kalkmadığı...

18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası alınan yeni kararları açıkladı. 18 yaş altı ile ilgili kısıtlama ise küçüklerin ebeveynleri refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kalkmıştır.