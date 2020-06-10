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10.06.2020 - 07:38 |

Sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 0-18 yaş çocuk ve gençleri için yasak bitti mi?

Dün gözler her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısındaydı. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçerek alınan kararları tek tek halkla paylaştı. En çok merak edilen konu ise 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için uygulanan sokağa çıkma yasağıydı. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan sokağa çıkma yasağı ile ilgili neler söyledi.

Sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 0-18 yaş çocuk ve gençleri için yasak bitti mi?

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı uzun bir sürenin ardından yüz yüze gerçekleşti. Kritik toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan elınen yeni kararları sıraladı. Cumhurbaşkanı 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ile ilgili de konuştu. Şimdi sıklıkla sorulan soru yasakların kalkıp kalkmadığı...

18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası alınan yeni kararları açıkladı. 18 yaş altı ile ilgili kısıtlama ise küçüklerin ebeveynleri refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kalkmıştır.

Sokağa çıkma yasağı kalktı mı 0-18 yaş çocuk ve gençleri için yasak bitti mi

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