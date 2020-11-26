Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, bu hafta sonu 28- 29 Kasım'da var mı, saatleri neler? Sokağa çıkma yasağı saatleri uzayacak mı?

Sokağa çıkma yasağı son dakika gelişmeleri gündemde yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta sonu belirlenen saatler dışında sokağa çıkma yasağı uygulaması vardı. Sokağa çıkma yasağının tüm gün olup olmayacağı ise merak konusu. Peki sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, saatleri neler, hafta içi ve hafta sonu var mı?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI TAM GÜN OLACAK MI?

Bakan Koca yaptığı açıklamada 'Geçen hafta sonu başladı kısıtlamalar. Ortalama 2 hafta içerisinde sonucu değerlendirmek mümkün olur. Dolayısıyla şu an değerlendirmek için erken. Önümüzdeki hafta bu kısıtlamaların pandeminin seyrini nasıl etkilediğini görmüş olacağız. Ona göre de ilave tedbir alınıp alınmaması gerektiği öneri olarak sunulmuş olacak. 'Biz hafta sonu 20 ile sabah 10 arası sokağa çıkma yasağı olacak' demiş olsaydık aynı algı olmazdı. Ama aslında olan buydu. Bu, gerektiğinde daha da genişletilebilir. Gelecek hafta Bilim Kurulu'nda zaten değerlendirmiş olacağız. Önemli olan vatandaşımızın bireysel olarak hassasiyetle uymaları gerektiğidir. Zorunlu olmadıkça, evden mümkün mertebe çıkmamalıyız. Ev ortamında bulaşların çok yoğun olduğunu biliyoruz. ' ifadeleri kullandı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sokağa çıkma yasağı hafta sonları 10:00-20:00 saatleri dışında uygulanacaktır. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü ile ilgili de bir karar bulunuyor.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ NEDİR?

20 yaş altı vatandaşlar gün içerisinde 13.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Belirtilen saatler dışında 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkmaları yasaklandı.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ NELER?



65 yaş ve üzeri vatandaşlar için gün içerisinde saat 10.00-13.00 arasında sokağa çıkabilecekler. Belirlenen saatler dışında 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı.