Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Hafta içi saat kaçtan sonra dışarı çıkmak yasak? (1 Aralık 2020)

Son zamanlarda artan koronavirüs vaka sayılarının ardından Kabine bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sona erdikten sonra peş peşe yeni açıklamalar duyuruldu. İlk olarak hafta sonu günlerinin kısıtlanması ardından, yasağın tam güne genişletilmesi vatandaşların durumu ciddiye alması olarak amaçlandı. Daha sonra hafta içi günlerine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bundan sonra hafta içi günlerine de kısıtlamaların uygulanacağını belirtti. 81 ilde geçerli olan bu kararlar vatandaşları arayışa geçirdi. Peki sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Hafta içi saat kaçtan sonra dışarı çıkmak yasak? İşte hafta içi - hafta sonu yasak saatleri...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hafta içi her gün gece saat 21:00 ile sabah 05:00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı 04.12.2020 Cuma günü saat 21.00’de başlayıp 07.12.2020 Pazartesi günü saat 05.00’de sona erecek.