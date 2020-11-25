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25.11.2020 - 07:28 |

Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, saatleri neler? Sokağa çıkma yasağı hafta içi var mı, bugün olacak mı?

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve 20 yaş altına belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı getirildi. Tekrar hafta sonları 81 ilde belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulaması başladı. Peki sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, saatleri neler? Sokağa çıkma yasağı hafta içi var mı?

Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, saatleri neler? Sokağa çıkma yasağı hafta içi var mı, bugün olacak mı?

Sokağa çıkma yasağı saatleri neler? sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta sonu belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulaması devreye alındı. Diğer taraftan ise 65 yaş üstü ve 20 yaş altına yine belirlenen saatler arasında sokağa çıkma yasağı getirildi. Peki sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, hafta içi var mı?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sokağa çıkma yasağı yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:00-20:00 saatleri dışında sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü ile ilgili ayrıca karar bulunuyor.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ NEDİR?

65 yaş ve üzeri vatandaşlar için gün içerisinde saat 10.00-13.00 arasında sokağa çıkabilecekler. Belirlenen saatler dışında 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ NELER?

20 yaş altı bireyler gün içerisinde 13.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Belirtilen saatler dışında 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkmaları yasaklandı.

Yatağa bağımlı kadın yangından son anda kurtarıldıBursa'nın İnegöl ilçesinde, 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairede yangın çıktı. Alevler kısa sürede katın tamamına yayılırken, evde bulunan yatağa bağımlı kadın, aile fertleri tarafından kurtarıldı. Yangın ise alt katlara yayılmadan itfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saatte söndürüldü.
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