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22.11.2020 - 20:58 |

Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Yarın yasak var mı, sokağa çıkma yasağı saatleri kaç?

Sokağa çıkma yasağı başladı. 20:00'da başlayan sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Milyonlarca vatandaşı ve 81 ili ilgilendiren yasaklar için meraklı arayış başladı. Peki yarın yasak var mı? İşte sokağa çıkma yasağı günleri, saatleri...

Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Yarın yasak var mı, sokağa çıkma yasağı saatleri kaç?

Geçtiğimiz hafta alınan sokağa çıkma yasağı kararları uygulanmaya devam ediyor. 81 ilde geçerli olan yasaklar vatandaşları meraklandırıyor. Milyonlarca vatandaş, sokağa çıkma yasağı var mı araştırıyor. Aynı zamanda saatler hakkında bilgilenmek isteyenler sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor sorusuna cevap almak istiyor. İşte hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı hakkında bilinmesi gerekenler...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı 21 Kasım 2020 tarihinde saat 20.00'de başladı. İlk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00 den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00 a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00 den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

Yeni bir karar alınana kadar her hafta sonu saat kısıtlaması devam edecektir.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?

Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor.

 

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