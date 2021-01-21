Koronavirüs tablosu günden güne iyileşme gösteriyor. Aşıların da uygulamaya geçmesiyle birlikte kısıtlamalarda esneklik olup olmayacağı merak ediliyor. Milyonlarca vatandaş sokağa çıkma yasaklarında bir değişiklik olacak mı diye araştırma halinde... Peki, Sokağa çıkma yasağı ne zaman hangi tarihte son bun buluyor?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VE KISITLAMALAR NE ZAMAN KALKACAK?

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar hakkında yakın zamanda yapılan bir duyuru yok. Sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamalar devam ediyor. Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında konu hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama bekleniyor.