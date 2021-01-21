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21.01.2021 - 09:17 |

Sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi tarihte son bun buluyor?

Hafta içi belirli saatlerde ve hafta sonu kesintisiz olarak sokağa çıkma yasakları devam ediyor. Öte yandan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için de bazı saat aralıklarında kısıtlamalar sürüyor. Koronavirüs vaka sayıları hızla düşerken "Sokağa çıkma yasağı ne zaman hangi tarihte son bun buluyor?" soruları peş peşe geliyor.

Sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi tarihte son bun buluyor?

Koronavirüs tablosu günden güne iyileşme gösteriyor. Aşıların da uygulamaya geçmesiyle birlikte kısıtlamalarda esneklik olup olmayacağı merak ediliyor. Milyonlarca vatandaş sokağa çıkma yasaklarında bir değişiklik olacak mı diye araştırma halinde... Peki, Sokağa çıkma yasağı ne zaman hangi tarihte son bun buluyor?

 SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VE KISITLAMALAR NE ZAMAN KALKACAK?

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar hakkında yakın zamanda yapılan bir duyuru yok. Sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamalar devam ediyor. Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında konu hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama bekleniyor.

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