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03.01.2021 - 10:49 |

Sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta bitecek? Gelecek hafta sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Yılbaşı nedeniyle 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bugün yasakların son günü... Yeni yılda herkesin temennisi koronavirüs illetinden bir an önce kurtulmak... Yarın yeni haftaya uyanılırken Sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta bitecek? Gelecek hafta sokağa çıkma yasağı olacak mı? soruları peş peşe geliyor.

Sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta bitecek? Gelecek hafta sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Sokağa çıkma yasakları yılbaşında da devam etti. Kabine toplantısı sonrası 4 günlük yasak getirildi. Bugün pazar günü ve yarın milyonlarca kişi işbaşı yapacak. Şimdi yoğun bir şekilde "Sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta bitecek? Gelecek hafta sokağa çıkma yasağı olacak mı?" sorusuna cevap aranıyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan duyuruda yılbaşı yasakları 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’de başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00’te son bulacak.

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