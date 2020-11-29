Sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta bitiyor? Bugün sokağa çıkmak yasak mı?

İçişleri Bakanlığı 81 ile gönderdiği kısıtlama genelgesine göre bu hafta da sokağa çıkma kısıtlamaları devam ediyor. Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, hafta sonu belirli aralıklarda uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 20.00'de başladı. Peki kısıtlama ne zaman sona erecek? Geçtiğimiz hafta sonu uygulanan bu hafta sonu da uygulanmaya devam eden sokağa çıkma kısıtlaması vatandaşları meraklandırıyor. Hangi saatlerde dışarı çıkmanın yasak olduğunu, hangi saatlerde dışarı çıkabileceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar araştırmaya geçiyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTİYOR?

Yeni bir karar alınıncaya kadar her hafta sonu 10:00-20:00 saatleri arasında dışarı çıkılabilecek. 20:00'den itibaren ise sokağa çıkmaya yasağı uygulanacak.

20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması bugün (29 Kasım 2020) saat 10.00'a kadar devam edecek.

Pazar günü ise saat 20.00'de de tekrar uygulanmaya başlayacak olan kısıtlama pazartesi sabah saat 05.00'te sona erecek.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ



20 Yaş altı vatandaşlar gün içinde 13:00-16:00 saatleri arasında dışarı çıkabiliyor. Diğer saatlerde 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ



65 yaş üstü vatandaşlar gün içinde 10:00-13:00 saatleri arasında dışarı çıkabiliyor. Diğer saatlerde 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.