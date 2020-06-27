Sokağa çıkma yasağı ne zaman son bulacak? 81 ilde sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek?

Haftalardır beklenen YKS sınavı bugün ve yarın gerçekleşecek. Hem sağlık açısından hem de üniversite adaylarının herhangi bir aksilik yaşamaması için İçişleri Bakanlığı 81ile talimat gönderdi ve 27-28 Haziran tarihlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını bildirdi. Peki, Sokağa çıkma yasağı ne zaman son bulacak?

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ...

27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 il sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

YKS sınavlarına girecek adayların sınav binasına ulaşımlarının toplu taşıma ile sağlanması halinde kendilerinin yanı sıra bir yakını, özel araçlarla gelinmesi halinde ise araç sürücüsü ile birlikte bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.