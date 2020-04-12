Sokağa çıkma yasağı nedeniyle Eminönü Meydanı kuşlara kaldı

Tüm Yardımlaşma Derneği üyesi iki kişi ise akşamüstü Eminönü Meydanına gelerek kuşlara yem verdi. Kuşlara yem veren Dilek Başyeşil, "Tüm Yardımlaşma Derneği olarak buradayız. Bugün sokağa çıkanlardan sayılı insanlardan biri de biziz. Aldığımız izin dolayısıyla dışarıdayız. Kuşları besleyerek devam ediyoruz. Az önce yemek dağıtımı yaptık. Hem insanları hem hayvanları yalnız bırakmıyoruz" şeklinde konuştu.