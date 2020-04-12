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12.04.2020 - 17:32 | | DHA

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle Eminönü Meydanı kuşlara kaldı

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle alınan sokağa çıkma yasağı kararı sonrası Eminönü'nde sessizlik hakim. Güvenlik güçleri ve temizlik görevlileri dışında kimsenin bulunmadığı Eminönü Meydanı, sokağa çıkma yasağı kararı sonrası kuşlara kaldı. Çok sayıda güvercinin aynı anda kanat çırpması görsel şölen oluşturdu.

Tüm Yardımlaşma Derneği üyesi iki kişi ise akşamüstü Eminönü Meydanına gelerek kuşlara yem verdi. Kuşlara yem veren Dilek Başyeşil, "Tüm Yardımlaşma Derneği olarak buradayız. Bugün sokağa çıkanlardan sayılı insanlardan biri de biziz. Aldığımız izin dolayısıyla dışarıdayız. Kuşları besleyerek devam ediyoruz. Az önce yemek dağıtımı yaptık. Hem insanları hem hayvanları yalnız bırakmıyoruz" şeklinde konuştu.

 

 

 

 

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