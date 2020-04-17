MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika! Sokağa çıkma yasağı öncesi İstanbul'da hangi önlemler alındı? Vali Yerlikaya açıkladı
ABONE OL
17.04.2020 - 15:22 |

Son dakika! Sokağa çıkma yasağı öncesi İstanbul'da hangi önlemler alındı? Vali Yerlikaya açıkladı

Gelen son dakika haberine göre; İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sokağa çıkma yasağı kapsamında alınan kararlar hakkında açıklamalarda bulundu. Vali Yerlikaya, "İstanbul'da şimdiye kadar 500 bin maske dağıtıldı. Bir milyon 110 bin maskeyi bugün teslim edilecek." ifadelerini kullandı.

Son dakika! Sokağa çıkma yasağı öncesi İstanbul'da hangi önlemler alındı? Vali Yerlikaya açıkladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları: 

Bu akşama kadar 10 milyona kadar maske dağıtılmış olacak. İstanbul'da şimdiye kadar 500 bin maske dağıtıldı. Bir milyon 110 bin maskeyi bugün teslim edilecek. 17 lisemizde de günlük 500 bin maske üretimi başladı. 

Cumhurbaşkanımızın kolonya maske paketlerini de ulaştırmaya devam ediyoruz. Şu ana kadar 926 bin paket teslim edildi. Maske dağıtımı kapsamı da genişleyecek.

Sağlık çalışanlarımızın mücadelenin en ön saflarında. Onların konaklaması için hizmetlerine kalacak yer sunduk. 4 binden fazla sağlık çalışanlarımız bu imkanlardan faydalanıyor. Sağlık çalışanlarımızın ulaşımına da destek veriyoruz.

VEFA Sosyal Destek ekibi 310 bin vatandaşımızın evlerine temel ihtiyaçlarını teslim etti. VEFA, 326 bin vatandaşın çağrısına cevap verdi.

Bugün 24.00 itibarıyla sokağa çıkma yasağı başlayacak. Bugün marketler 21.00'e kadar açık. Alışverişi son ana bırakmayın. Hafta sonu bütün fırınlar da açık olacak. Ayrıca gazeteler de evlere dağıtılacak. Maske kullanımı ve denetimler polis ve ekipler tarafınca sıkı sıkıya kontrol edilecek.

 

Corona virüsü yenen doktor, horonla taburcu edildiTrabzon'da Vakfıkebir Devlet Hastanesi'nde görevli doktor Selin Ünal, 14 günlük tedavinin ardından koronavirüsü yendi. Doktor Ünal, horon ve alkışlarla taburcu edildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Arka Sokaklar bu akşam var mı? İşte 17 Nisan Kanal D yayın akışı!

Arka Sokaklar bu akşam var mı? İşte 17 Nisan Kanal D yayın akışı!

Memur, işçi, emekli herkes için geçerli! 10 yıl şartı...

Memur, işçi, emekli herkes için geçerli! 10 yıl şartı...

Corona virüs salgınında son durum!

Corona virüs salgınında son durum!

Son dakika! Sokağa çıkma yasağı öncesi İstanbul'da hangi önlemler alındı? Vali Yerlikaya açıkladı

Son dakika! Sokağa çıkma yasağı öncesi İstanbul'da hangi önlemler alındı? Vali Yerlikaya açıkladı

Sıradaki Haber