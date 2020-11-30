Sokağa çıkma yasağı saatleri kaç? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

İçişleri Bakanlığı 81 ile gönderdiği kısıtlama genelgesine göre bu hafta da sokağa çıkma kısıtlamaları devam ediyor. Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, hafta sonu belirli aralıklarda uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 20.00'de başladı. Peki kısıtlama ne zaman sona erecek? Geçtiğimiz hafta sonu uygulanan bu hafta sonu da uygulanmaya devam eden sokağa çıkma kısıtlaması vatandaşları meraklandırıyor. Hangi saatlerde dışarı çıkmanın yasak olduğunu, hangi saatlerde dışarı çıkabileceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar araştırmaya geçiyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTİYOR?

Hafta içi her gün gece saat 21:00 ile sabah 05:00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır. Bu kısıtlama hafta sonları cuma akşamı 21'den pazartesi sabahı 5'e kadar kesintisiz devam edecektir.

Kabine toplantımızda ilave tedbirleri istişare ettik.

Hafta içi her gün gece saat 21 ile sabah 5 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır. Bu kısıtlama hafta sonları cuma akşamı 21'den pazartesi sabahı 5'e kadar kesintisiz devam edecektir. Cumartesi pazar artık evlerimizdeyiz. Üretim tedarik lojistik sağlık tarım orman gibi genelgede yer alacak sektörler bu kapsamın dışındadır.

Market kasap gibi işletmeler ile eve paket servisi verecek yerler hafta sonu kısıtlamasının dışındadır.

Restoranlar paket servisi dışında hizmet veremeyecektir.

Daha önceki genelgelerde belirtilen istisnalar hariç, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı, toplu taşıma araçlarını kullanamayacak.

Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya geleceği etkinlikler yapılamayacaktır.

Cenaze namazları yakınları dahil en fazla 30 kişiyle kılınacak nikahlar bu sayıyı geçemeyecektir.

Her alışveriş merkezi ve semt pazarı için aynı anda kabul edebilecekleri müşteri sayısını tek tek belirleyecektir.

Hamam, sauna, masaj salonu, yüzme havuzu lunapark gibi yerler faaliyetlerine ara verecektir.

Alışveriş merkezlerine girişlerinde HES kod uygulamasına geçilecektir.

Ana sınıfı ve benzeri eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verilecektir.

Kalabalık caddeler ile meydanlara girebilecek kişi sayısı sınırlanabilecektir.

50 kişiden fazla çalışan olan iş yerlerinde salgın tedbirlerin uygulaması sıkı bir şekilde denetlenecektir.

Erdoğan, koronavirüs tedbirlerinin İçişleri Bakanlığı genelgesiyle düzenleneceğini ve salı gününden itibaren uygulanacağını bildirdi.