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19.01.2021 - 11:57 |

Sokağa çıkma yasağı saatleri neler? Hafta içi ve sonu 23-24 Ocak'ta sokağa çıkma yasağı var mı?

Sokağa çıkma yasağı saatleri ile ilgili detaylar gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs nedeniyle hafta içi belirlenen saatlerde hafta sonu ise gün sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Sokağa çıkma yasağının bu hafta sonu olup olmayacağı ve saatleri merak ediliyor. Peki sokağa çıkma yasağı saatleri neler, hafta sonu 23-24 Ocak'ta sokağa çıkma yasağı var mı?

Sokağa çıkma yasağı saatleri neler? Hafta içi ve sonu 23-24 Ocak'ta sokağa çıkma yasağı var mı?

Sokağa çıkma yasağı son dakika gelişmeleri merak konusu. Dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle çeşitli alanlarda önemli tedbirler alındı. Sokağa çıkma yasakları ise alınan koronavirüs önemleri arasında bulunuyor. 20 yaş altı, 65 üstü, hafta içi ve hafta sonu olmak üzere sokağa çıkma yasağı gerçekleştiriliyor. Sokağa çıkma yasağının hafta sonu uygulanmaya devam edip etmeyeceği ise merak edilen arasında yer alıyor. Peki bu hafta sonu 23-24 Ocak'ta sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı saatleri neler?

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ...

Sokağa çıkma yasağı hafta içi ve hafta sonu olmak üzere uygulanıyor. Hafta içi saat 21.00 ile saat 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

23-24 OCAK HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI, SAATLERİ NELER?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı cuma günleri saat 21.00'de başlıyor ve pazartesi günü 05.00'de sona eriyor. Bu hacfta sonu sokağa çıkma yasağının iptal olacağı ile ilgili henüz bir açıklama gerçekleştirilmedi. Kabine toplantısı sonrasında sokağa çıkma yasağı ile ilgili bir karar alınırsa detaylar haberde yer alacak.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

20 yaş altı bireyler gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabiliyorlar. Belirtilenen saatlerde dışında 20 yaş altının sokağa çıkması yasak.

65 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ile 13:00 saatleri sokağa çıkabiliyorlar.

 

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