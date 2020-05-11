Sokağa çıkma yasağı sonrası ilk güne dikkat!

Türkiye’deki corona virüs vakalarında görülen düşüş eğilimi ile birlikte bugünden itibaren, normalleşme adımlarının ilk aşaması başlıyor. Ayrıca, sokağa çıkma yasağından sonra, özellikle her pazartesi ve salı günü yaşanan yoğunlukla birlikte, AVM, berber ve kuaförlerin açılacak olmasının, vaka tablosuna yansımaları dikkatle takip edilecek. Herhangi bir olumsuzluk yaşanırsa, yeniden bazı tedbirler gündeme gelecek.

HAFTA BAŞI DÜŞÜYOR

Türkiye gazetesinde yer alan habere; günlük corona virüs vaka tablosunda da, sokağa çıkma yasaklarından sonra yaşanan yoğunlukların yansıması görülüyor. 23 Nisan’daki 4 günlük sokağa çıkma yasağından sonra, 27 ve 28 Nisan’da yaşanan kalabalıkların olumsuz etkisi, geçtiğimiz hafta 5-6 Mayıs tarihlerinde görüldü. 4 Mayıs’ta günlük vaka bin 614, vaka-test oranı ise yüzde 4,5 olarak gerçekleşti. Ancak, 27 ve 28 Nisan’daki kalabalıklardan kaynaklanan temas nedeniyle bir hafta sonra 5-6 Mayıs tarihlerinde vaka sayıları arttı. 5 Mayıs’ta test-vaka oranı yüzde 5,5, 6 Mayıs’ta yüzde 7,4, 7 Mayıs’ta ise yüzde 6,5 oldu. Geçtiğimiz hafta boyunca özellikle İstanbul’da yaşanan kalabalıkların etkisi de 12 Mayıs’tan itibaren görülecek.

UZMANLAR ENDİŞELİ

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, sokağa çıkma yasaklarından sonra hafta başında yaşanan kalabalıklardan duyduğu endişeyi dile getirerek “Son iki haftadır, sokaklardaki yoğunluğun yansımasını vaka artışı olarak görüyoruz. Kurallara uysaydık, bugün binli rakamları konuşuyor olacaktık. Biz henüz işin başındayız, ikinci dalgaya yakalanma riski var. AVM, berber ve kuaförlerde kurallara uyulmazsa vakalar artar. Böyle olursa, yeniden kural getirilir, hatta daha sıkı tedbirler gelir” uyarısı yaptı. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü ise, her hafta başında yaşanan sokaklardaki yoğunluğun riskine dikkat çekerek “Her yasaktan sonra sokaklarda bir insan hareketi yaşanıyor. Pazartesi sendromuna girmeyelim. Bu durum riskli. Rehavete kapılmayalım” değerlendirmesini yaptı.

Prof. Dr. Kemalettin Aydın da vakalardaki bu iniş çıkışları değerlendirirken “Şehirlerde oluşan kalabalıklardan kaynaklı artışlar yaşanıyor. 7-8 günlük kuluçka süresinden sonra insanlar arasında dolaşan virüs, vaka tablosuna yansıyor. Bu haftaki kalabalıkların yansımasını haftaya salı-çarşamba göreceğiz. Bu da demek ki, hâlen bağışıklık oluşmamış ve virüs toplumda dolaşıyor. İki üç haftadır salı-çarşamba yüksek çıkıyor, diğer günler beklenen seviyede gidiyor. Düşük çıkan günler de hafta sonu sokağa çıkma yasağının yansıması” diye konuştu.