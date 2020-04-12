Sokağa çıkma yasağı uzayacak mı, devam edecek mi? Sokağa Çıkma Yasağı ne zaman saat kaçta sona erecek?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UZAYACAK MI?



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın 'yeni bir sokağa çıkma yasağı olur mu?' sorusuna canlı yayında cevap verdi. Hafta Sonu programına katılan Kalın şunları söyledi:"Sokağa çıkma yasağı meselesi her zaman gündemdeydi, biz de Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri çerçevesinde ihtiyaç olduğu zaman yapalım dedik. Bundan sonra ikinci bir sokağa çıkma yasağı olabilir mi? İnsanlar tabi sokağa çıkmak isteyecekler havalar düzeliyor, bununla ilgili kararlar olayın seyrine göre şekillenecek. Bu olabilir, tekrar yapılabilir, bilgi verme ilan etme konusunda tabi cuma akşamı bir kargaşa oluştu keşke oluşmasaydı. Bu tür planlamalar yine olabilir."



Cumhurbaşkanımız tedbirlerin uygulanması konusunda çok titiz ve hassas davrandığını ifade eden Kalın; “Cumhurbaşkanımız tavsiye dilen tedbirlere titizlikle uyuyor. Sıkı bir şekilde uyguluyor. Devlet işleyişinde aksaklık olmaması için bütün tedbirler alındı ve altyapı kuruldu. Önemli toplantılar video konferans ile yapılıyor.” Dedi.



SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTECEK?



Genelgeye göre, 10 Nisan 2020 Cuma günü saat 24:00 itibariyle başlayan yasak 12 Nisan 2020 Pazar günü 24:00’te sona erecek. Alınan kararda bir değişiklik olmaması durumunda vatandaşlar 13 Nisan 2020 Pazartesi günü 00:01 itibariyle sokağa çıkabilecekler.





