• 23 Şubat 2021 - 11:36 • Son Güncelleme:
Sokağa çıkma yasağı var mı 2021, saatleri neler, kalktı mı? Son dakika hafta içi-sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
Sokağa çıkma yasağı uygulaması devam ediyor.. Hafta içi 21.00 ile 05.00 saat arasında uygulanan sokağa çıkma yasağı haricinde de 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri vatandaşlar için gün içerisinde belirlen saatler dışında sokağa çıkmaları yasak. Hafta sonu ise gün boyu sokağa çıkma yasağı oluyor. Yasakların saatleri ve kalkacağı tarih merak ediliyor. Peki hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı saatleri neler ve ne zaman bitecek? İşte son dakika gelişmeleri...
• 23 Şubat 2021 - 11:36 • Son Güncelleme:
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Sokağa çıkma yasağı ayrıntıları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sonrasında çeşitli alanlarda tedbirler alındı. Pandemi nedeniyle hafta içi ve hafta sonu olmak üzere ayrı ayrı sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Yeni haftanın ikinci gününde sokağa çıkma yasağının bu hafta devam edip etmeyeceği ve yasak saatleri büyük bir merakla araştırılıyor. Peki bu hafta sonu 27-28 Şubat'ta sokağa çıkma yasağı var mı, kalktı mı? İşte sokağa çıkma yasağı saatleri ve son dakika gelişmeleri...
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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BU HAFTA VAR MI?
Hafta sonları cuma günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma yasağı pazartesi günü saat 05.00'e kadar devam ediyor. Koronavirüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağının bu hafta sonu 27-28 Şubat tarihinde uygulanmaya devam edecek. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika gelişmesi olursa habere eklenecek.
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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?
Cumhurbaşkanı Erdoğan kısıtlamalarla ilgili açıklama yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Mart aşılamada çok önemli bir mesafe kaydedeceğimiz bir ay olacak. İllerimizi 4 gruba ayırarak, Mart ayı başı itibari ile kademeli normalleşme sürecini başlıyoruz. Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını illerde vaka, aşılama ve diğer kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz.'' dedi.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme ile ilgili şu açıklamaları yaptı; "Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşecegiz. 1 Mart itibariyle süreç belirlenen kriterler çerçevesinde dört risk seviyesinde Valilerimizin başkanlığındaki il hıfzıssıha kurullarımızla başlayacak."
Sokağa çıkma yasağının kalktığına dair henüz resmi açıklama geldi. Son dakika gelişmeleri geldiği zaman haberde yer alacak.
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