Sokağa çıkma yasağı var mı 2021, saatleri neler, kalktı mı? Son dakika hafta içi-sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BU HAFTA VAR MI? Hafta sonları cuma günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma yasağı pazartesi günü saat 05.00'e kadar devam ediyor. Koronavirüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağının bu hafta sonu 27-28 Şubat tarihinde uygulanmaya devam edecek. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika gelişmesi olursa habere eklenecek.