Sokağa çıkma yasağına saatler kala kumar oynarken yakalandılar

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, sokağa çıkma yasağına saatler kala, Korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak bir kıraathanede kumar oynatıldığı bilgisine ulaşarak binayı takibe aldı. Çelik kapılar ve kameralarla içeriden izlenen ve İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kapalı olması gereken kıraathanenin açık olduğunu tespit eden ekipler, operasyon için düğmeye basarak baskın için harekete geçti. Çelik kapılar arkasında güvenlik kameralarıyla izlenen kıraathaneye giren ekipler, sokağa çıkma yasağını delip kıraathanede bulunan 11 kişiyi masada iskambil kağıtlarıyla kumar oynarken suçüstü yakaladı.

Sosyal mesafeyi polis ekipleri hatırlattı

Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin şok baskınıyla neye uğradıklarını şaşıran maskesiz ve ‘Sosyal mesafeye’ uymayan 11 kişi, polisi görünce ellerindeki kağıtları atmaya çalıştı. Polis ekipleri 11 şahsı Genel Bilgi Toplama'ya (GBT) sorgulaması yaptı. GBT'ye giren 11 kişiye "Sosyal mesafeyi" hatırlatan polis ekipleri, 1 metre aralıklarla dizilmelerini istedi.

38 bin lira idari ceza

Polis baskınıyla ne olduğunu şaşıran 11 kişi gözaltına alınarak Ahlak Büro Amirliği'ne götürüldü. Burada yapılan işlemlerin ardından kıraathanede bulunan 3 şahsa toplam 3.675 TL idari yaptırım uygulanarak, kıraathaneyi işleten şahsa "Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkan Sağlamaktan" adli işlem yapıldı. Ayrıca İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun Korona virüs tedbirleri kapsamında kıraathanede bulunan 11 kişiye, "Sosyal mesafeye" uymadıkları için, kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere toplam 34 bin 650 lira idari yaptırım cezası uygulandı.

Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin kıraathaneye yaptığı şok baskınla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.