Sokağa çıkma yasağına uymayan 2 kardeş, motosikletle 2 polise çarptı

Burdur'da M.Y. ve kardeşi B.Y., 15 EG 806 plakalı motosikletle giderken, İnönü Bulvarı üzerinde uygulama yapan polisleri fark etti. M.Y.'nin kullandığı motosikletle 2 kardeş kaçmaya başladı. Kardeşler kaçarken, kendilerini durdurmak isteyen trafik polislerine çarptı. Kaza sonrası motosikleti yolda bırakan kardeşler, koşarak, kaçmaya çalıştı. Ekiplerin çok fazla uzaklaşamadan yakalayarak, gözaltına aldığı kardeşler, yaşları küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Hafif yaralanan 2 polis memuru ise tedavisi için Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Polis memurlarının şikayetçi olduğu 2 kardeşe 'görevli memura direnmek' suçundan idari işlem yapıldı. 'Dur ihtarına uymamak', 'İl Hıfzıssıhha Kurulu kararına uymamak', '20 yaş altı kişilerin sokağa çıkma yasağına uymamak'tan hakkında idari para cezası uygulanan kardeşlerin motosikleti ise trafikten men edilerek, otoparka çekildi.