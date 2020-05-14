MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Sokağa çıkma yasağına uymayan 2 kardeş, motosikletle 2 polise çarptı
ABONE OL
14.05.2020 - 15:11 | | DHA

Sokağa çıkma yasağına uymayan 2 kardeş, motosikletle 2 polise çarptı

Burdur'da, sokağa çıkma yasağını ihlal edip, motosikletle gezen M.Y. (17) ve B.Y. (15) adlı kardeşler, kendilerini durdurmak isteyen 2 polis memuruna çarptı. Motosikleti kaza yerinde bırakıp, kaçmaya çalışan kardeşler, kısa sürede yakalandı. 2 kardeşle ilgili para cezası uygulanırken, hastaneye kaldırılan polisler ise tedaviye alındı.

Sokağa çıkma yasağına uymayan 2 kardeş, motosikletle 2 polise çarptı

Burdur'da M.Y. ve kardeşi B.Y., 15 EG 806 plakalı motosikletle giderken, İnönü Bulvarı üzerinde uygulama yapan polisleri fark etti. M.Y.'nin kullandığı motosikletle 2 kardeş kaçmaya başladı. Kardeşler kaçarken, kendilerini durdurmak isteyen trafik polislerine çarptı. Kaza sonrası motosikleti yolda bırakan kardeşler, koşarak, kaçmaya çalıştı. Ekiplerin çok fazla uzaklaşamadan yakalayarak, gözaltına aldığı kardeşler, yaşları küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Hafif yaralanan 2 polis memuru ise tedavisi için Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Polis memurlarının şikayetçi olduğu 2 kardeşe 'görevli memura direnmek' suçundan idari işlem yapıldı. 'Dur ihtarına uymamak', 'İl Hıfzıssıhha Kurulu kararına uymamak', '20 yaş altı kişilerin sokağa çıkma yasağına uymamak'tan hakkında idari para cezası uygulanan kardeşlerin motosikleti ise trafikten men edilerek, otoparka çekildi.

 

Corona virüs karavana olan ilgiyi arttırdıAntalya’da korona virüs salgını sebebiyle sosyal mesafeye göre park ettikleri karavanlarında denize sıfır izole yaşam sürdüren karavancılar, gider ve su bağlantıları olmadığı için çok sıkıntı yaşadıklarını dile getirerek, belediyeden karavan park talebinde bulundu. Öte yandan Bursa'da karavan üretimi yapan firmanın talepleri yüzde 300 arttı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kayınvalidesi ve kayınpederini öldürmüştü! Adliyeye sevk edildi

Kayınvalidesi ve kayınpederini öldürmüştü! Adliyeye sevk edildi

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Ücret değişikliği...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Ücret değişikliği...

Birbirlerine sarılabilmek için bunu icat ettiler

Birbirlerine sarılabilmek için bunu icat ettiler

Son dakika haberi I Van'da Vefa Sosyal Destek grubuna silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberi I Van'da Vefa Sosyal Destek grubuna silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Sıradaki Haber