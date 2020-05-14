MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Sokağa çıkma yasağına uymayan 2 kardeş, motosikletle 2 polise çarptı
ABONE OL
14.05.2020 - 15:16 | | DHA

Sokağa çıkma yasağına uymayan 2 kardeş, motosikletle 2 polise çarptı

Burdur'da, sokağa çıkma yasağını ihlal edip, motosikletle gezen M.Y. (17) ve B.Y. (15) adlı kardeşler, kendilerini durdurmak isteyen 2 polis memuruna çarptı. Motosikleti kaza yerinde bırakıp, kaçmaya çalışan kardeşler, kısa sürede yakalandı. 2 kardeşle ilgili para cezası uygulanırken, hastaneye kaldırılan polisler ise tedaviye alındı.

Sokağa çıkma yasağına uymayan 2 kardeş, motosikletle 2 polise çarptı

Burdur'da M.Y. ve kardeşi B.Y., 15 EG 806 plakalı motosikletle giderken, İnönü Bulvarı üzerinde uygulama yapan polisleri fark etti. M.Y.'nin kullandığı motosikletle 2 kardeş kaçmaya başladı. Kardeşler kaçarken, kendilerini durdurmak isteyen trafik polislerine çarptı. Kaza sonrası motosikleti yolda bırakan kardeşler, koşarak, kaçmaya çalıştı. Ekiplerin çok fazla uzaklaşamadan yakalayarak, gözaltına aldığı kardeşler, yaşları küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Hafif yaralanan 2 polis memuru ise tedavisi için Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Polis memurlarının şikayetçi olduğu 2 kardeşe 'görevli memura direnmek' suçundan idari işlem yapıldı. 'Dur ihtarına uymamak', 'İl Hıfzıssıhha Kurulu kararına uymamak', '20 yaş altı kişilerin sokağa çıkma yasağına uymamak'tan hakkında idari para cezası uygulanan kardeşlerin motosikleti ise trafikten men edilerek, otoparka çekildi.

İstanbul'un hava kalitesi arttıİBB Hava Kalitesi İzleme Merkezi sorumlusu Muhammet Doğan, koronavirüs salgınından sonra alınan tedbirlerle İstanbul'un hava kalitesinde olumlu yönde gelişme gözlemlediklerini söyleyerek, "Hava kirliliğinde yüzde 30 ile 50 arasında bir iyileşme var" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çorum'da sokak ortasında başından vuruldu

Çorum'da sokak ortasında başından vuruldu

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Ücret değişikliği...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Ücret değişikliği...

Birbirlerine sarılabilmek için bunu icat ettiler

Birbirlerine sarılabilmek için bunu icat ettiler

Sokağa çıkma yasağına uymayan 2 kardeş, motosikletle 2 polise çarptı

Sokağa çıkma yasağına uymayan 2 kardeş, motosikletle 2 polise çarptı

Sıradaki Haber