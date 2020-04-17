Sokağa çıkma yasağında toplu taşıma var mı? Sokağa çıkma yasağında İETT otobüs sefer saatleri ve durakları

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine hafta sonu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanacak sokağa çıkma yasağıyla ilgili genelge gönderildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 17 Nisan Cuma günü 24.00 ila 19 Nisan Pazar günü saat 24.00 arasında sokağa çıkma yasağı, büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ile Zonguldak il sınırlarında uygulanacak.

Genelgede, yeni tip koronavirüs (Kovid 19) salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma adına birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildi.

Bu kapsamda büyükşehir statüsündeki 30 kent ile Zonguldak ilini kapsayacak şekilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirildi.

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