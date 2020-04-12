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12.04.2020 - 09:42 | | İHA

Sokağa çıkma yasağını hiçe saydılar! Kovalamaca böyle bitti

İstanbul Sutanbeyli’de sokağa çıkma yasağına uymadan motosikletle gezen iki şahıs polis tarafından dronelu takibe alındı. Drone ile takip edilen şahısları polis kıskıvrak yakaladı. Suç kayıtları bulunduğu öğrenilen şahıslara sokağa çıktıkları için ceza kesildi. Nefes kesen operasyonda şahısların yakalandığı anlar havadan görüntülendi.

Sokağa çıkma yasağını hiçe saydılar! Kovalamaca böyle bitti

Sultanbeyli’de sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden sokakta motosikletle gezen iki şahıs, polisin dronelu denetimine takıldı. 'Dur' ihtarına uymadan kaçan şahıslar, Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekiplerince yaşanan kovalamaca sonrasında yakalandı.

Üst aramaları temiz çıkan şahısların suç kayıtları olduğu öğrenildi. Sokağa çıkma yasağını ihlal eden şahıslara Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre para cezası kesildi.

Drone ile takip edilen şahısların yere yatırılarak yakalandığı anlar havadan görüntülendi.

 

 

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