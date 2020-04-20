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20.04.2020 - 10:55 | | DHA

Sokağa çıkma yasağının ardından ilk gün!

İki günlük sokağa çıkma yasağının ardından İstanbul'da trafik normale döndü. Hafta sonu İBB trafik yoğunluğu haritasında yüzde 1'lere düşen trafik, pazartesi itibariyle yüzde 13'leri buldu.

Sokağa çıkma yasağının ardından ilk gün!
Cristiano Ronaldo’dan umudu kesti Fatih Terim’e seslendi!Bursa’da 90 yıldır ailelerine ait Uluabat Gölü’nün ortasındaki Martı Adası'nı 17 milyon liraya satılığa çıkaran 65 yaşındaki Nedim Bulut, adanın korona virüs salgınında bulunmaz bir karantina bölgesi olacağını söyledi. Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo’ya rağmen adayı satamadığını ifade eden Bulut, rotayı bu sefer Türk teknik adam ve futbolculara çevirdi. Korona virüsü yenme başarısı gösteren Fatih Terim'e seslenen Bulut, "Burada hava mis gibi. Acelemiz yok. Parayı veren adayı alır" dedi.
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