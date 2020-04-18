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18.04.2020 - 10:02 | | DHA

Sokağa çıkma yasağının ilk gününde işe gitmek için evden çıktılar ancak duraklarda kaldılar

İstanbul'da sokağa çıkma yasağından muaf olanlar uzun süre duraklarda beklemek zorunda kaldı.

Sokağa çıkma yasağının ilk gününde işe gitmek için evden çıktılar ancak duraklarda kaldılar

İstanbul'da sabah saatlerinde sağlık personeli, güvenlik görevliler, kamu hizmeti verenler işlerine gitmek için yollara çıktı. Ancak seferlerin az olması ve kısıtlı yolcu uygulaması nedeniyle çok sayıda kişi İETT duraklarında kaldı.

SAĞLIK PERSONELİ NÖBETİNE GEÇ KALDI

O duraklardan biri de Şirinevler'deydi. İETT durağında bekleyen tıbbi sekreter Buket Alisinoğlu,, "45-50 dakikadır bekliyorum. Covid laboratuvarında çalışıyorum tıbbi sekreterim. 3 tane otobüs geçti doluydu, alamadılar. Hala bekliyoruz işe geç gideceğim, yapacak bir şey yok. Ama inanın ayakta beklemekten işte çalışacak halim kalmayacak. 50 dakikadır ayakta bekliyorum. Yeterince efor sarf ettim zaten burada beklemekten" diye konuştu.

Hemşire Semih Köseme ise, "25 dakikadır bekliyorum. 2 otobüs geldi, geçti binemedim, durmadı. İçindeki doluluktan dolayı, kısıtlamaya gidildiği için. Bir de sağlık çalışanıyım işe gideceğim bekliyorum. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde hemşireyim. Nöbete geciktim, zaten kısıtlı hat var, 4 tane otobüs geçecekmiş baktığıma göre, bekliyorum. Gidemezsem arkadaşlarım bekleyecek benim yerime biraz. Onlar geç çıkacak " şeklinde konuştu.

Sokağa çıkma yasağının ilk gününde işe gitmek için evden çıktılar ancak duraklarda kaldılar

Hastane temizlik personeli Mihrinaz Binici de, "Bir saattir bekliyorum, 3 tane otobüs geçti ama kısıtlı olduğu için almıyor. Bekliyoruz yapacak bir şeyimiz yok. En azından sokağa çıkmayı yasaklıyorlarsa arabaları sıklaştırabilirler. Çalışan insanlar ne yapacak. Mesaj yağıyor sabahtan beri yerinden ama gidemiyoruz" dedi.

"YARIM SAATTİR YÜRÜYORUM"

Bazı kişiler ize yürümek zorunda kaldı. İşine giden özel güvenlik görevlisi Kamil Şimşek ise, "Yürüyerek geliyorum. Yaklaşık yarım saattir yürüyorum" dedi. Suat Yılmaz ise, "Şirinevler'den beri 15 dakikadır yürüyorum. Metrobüsler var ama bir otobüs vardı, o gelmedi" diye konuştu.

Sokağa çıkma yasağının ilk gününde işe gitmek için evden çıktılar ancak duraklarda kaldılar

 

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