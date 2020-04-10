Sokağa çıkmaları yasak olan çocuklar dilenmeye devam etti!

İstanbul Beyoğlu'nda bir kadın, iki çocukla sokağa çıkarak trafik ışıklarında dilencilik yaptı. Halıcıoğlu Yanyolu Caddesi'nde maskesiz oldukları görülen anne ve çocukların kırmızı ışıkta duran sürücülerin yanlarına yaklaşarak para istedikleri görüldü. Bunun yanı sıra mendil satan maskesiz çocuklar da seyir halindeki otomobillerin önlerine atlayarak trafiği tehlikeye soktu.

Bu arada trafik ışıklarında sürücülerden para isteyen bir çocuk anne ve babasının evde olduğunu söyleyerek ''Ekmek parası için dışarı gönderdiler '' dedi.