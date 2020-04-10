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10.04.2020 - 10:12 | | DHA

Sokağa çıkmaları yasak olan çocuklar dilenmeye devam etti!

Corona virüs nedeniyle bir dizi tedbir alındı. 20 yaş altı ve 65 yaş üstündekilerin sokağa çıkmaları yasaklanırken vatandaşlara evde kalmaları yönünde çağrılar yapıldı. Ancak yapılan tüm uyarılara rağmen, dilenciler hiçbir önlem almadan cadde ve sokaklarda dileniyor. O anlar kameralara yansıdı.

Sokağa çıkmaları yasak olan çocuklar dilenmeye devam etti!

İstanbul Beyoğlu'nda bir kadın, iki çocukla sokağa çıkarak trafik ışıklarında dilencilik yaptı.  Halıcıoğlu Yanyolu Caddesi'nde maskesiz oldukları görülen anne ve çocukların kırmızı ışıkta duran sürücülerin yanlarına yaklaşarak para istedikleri görüldü. Bunun yanı sıra mendil satan maskesiz çocuklar da seyir halindeki otomobillerin önlerine atlayarak trafiği tehlikeye soktu.

Bu arada trafik ışıklarında sürücülerden para isteyen bir çocuk anne ve babasının evde olduğunu söyleyerek ''Ekmek parası için dışarı gönderdiler '' dedi.

 

 

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