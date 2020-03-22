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22.03.2020 - 17:02 | | İHA

Sokağa çıktı, 392 lira cezayı yedi!

Kahramanmaraş’ta sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşa 392 lira cezai işlem uygulandı. Yaşlı adam, “Yapacak bir şey yok, görürsek bir daha yazarız dediler” dedi.

Sokağa çıktı, 392 lira cezayı yedi!

Onikişubat ilçesi Ilıca Mahallesi'nde ismi öğrenilemeyen bir vatandaş, 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağına uymayarak dışarı çıktı.

Cep telefonu kamerası ile çekilen görüntülerde 392 lira idari para cezası yediğini söyleyen vatandaş, “Yapacak bir şey yok. Ekmek almaya gidiyordum, dışarıda görürsek yeniden ceza yazacaklarını söylediler” ifadesini kullandı. Yaşlı adamın rahat tavırları ise dikkat çekti.

 

 

Pes dedirten görüntü! Kapının üzerine oturup, ayaklarıyla kullandıMardin’in Kızıltepe ilçesinde kimliği belirsiz sürücü, hareket halindeki kamyonetin kapısının üzerine oturup, direksiyona ayaklarıyla yön vererek aracı kullandı. Sürücünün, tehlikeli şekilde araç kullandığını görenler gözlerine inanamadı.
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