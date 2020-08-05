Sokak artasında rezalet görüntü!

Olay, İlkadım ilçesinde bulunan Anıtpark içerisinde meydana geldi. Gündüz vakti açıkta alkol alan 1'i kadın 3 kişi, bir süre sonra alkolün de etkisiyle bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışarak kavgaya tutuştu.
Kavga eden şahısları yine alkol aldığı iddia edilen vatandaş ile çevredeki vatandaşlar ayırdı. Uzun süren tartışma sonrasında kadın olay yerinden uzaklaştı.
Çevredeki vatandaşlar ise durumu polise bildirdi. Olay yerine gele polis ekipleri şahısları buradan uzaklaştırdı.
Korona virüs tedavisi gören genç kıza hastanede evlilik teklifi sürpriziBitlis'te yaşayan Sedat Akbay, kız arkadaşı Esra Akbay'a,14 gündür korona virüs tedavisi gördüğü hastane önünde, "Benimle evlenir misin Esram" yazılı pankart açarak, evlilik teklifinde bulundu. Hastane odasının penceresinden teklifi görüp, sevinç gözyaşı döken genç kız da kağıda, 'Evet' yazarak karşılık verdi.