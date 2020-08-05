MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Sokak artasında rezalet görüntü!
ABONE OL
05.08.2020 - 15:36 | | İHA

Sokak artasında rezalet görüntü!

Samsun’da gündüz vakti parkta alkol alarak kavga eden 1'i kadın 3 kişi ortalığı birbirine kattı.

Sokak artasında rezalet görüntü!

Olay, İlkadım ilçesinde bulunan Anıtpark içerisinde meydana geldi. Gündüz vakti açıkta alkol alan 1'i kadın 3 kişi, bir süre sonra alkolün de etkisiyle bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışarak kavgaya tutuştu.

Kavga eden şahısları yine alkol aldığı iddia edilen vatandaş ile çevredeki vatandaşlar ayırdı. Uzun süren tartışma sonrasında kadın olay yerinden uzaklaştı.

Çevredeki vatandaşlar ise durumu polise bildirdi. Olay yerine gele polis ekipleri şahısları buradan uzaklaştırdı.

Sokak artasında rezalet görüntü

Korona virüs tedavisi gören genç kıza hastanede evlilik teklifi sürpriziBitlis'te yaşayan Sedat Akbay, kız arkadaşı Esra Akbay'a,14 gündür korona virüs tedavisi gördüğü hastane önünde, "Benimle evlenir misin Esram" yazılı pankart açarak, evlilik teklifinde bulundu. Hastane odasının penceresinden teklifi görüp, sevinç gözyaşı döken genç kız da kağıda, 'Evet' yazarak karşılık verdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Okullar ne zaman açılacak? 2020 - 2021 Eğitim yılı takvimi duyuruldu

Okullar ne zaman açılacak? 2020 - 2021 Eğitim yılı takvimi duyuruldu

Milyonları ilgilendiriyor! O paralar iade ediliyor...

Milyonları ilgilendiriyor! O paralar iade ediliyor...

Trump'tan 'saldırı gibi görünüyor' açıklaması!

Trump'tan 'saldırı gibi görünüyor' açıklaması!

15 yaşındaki kız amcasının silahlı saldırısından son anda kurtuldu

15 yaşındaki kız amcasının silahlı saldırısından son anda kurtuldu

Sıradaki Haber