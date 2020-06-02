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02.06.2020 - 15:21 | | DHA

Sokak köpekleri otomobili parçaladı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 5 sokak köpeğinin kovaladığı kedi, park halindeki otomobilin altına kaçtı. Köpekler, kediyi yakalamak için otomobilin ön tamponunu parçaladı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Sokak köpekleri otomobili parçaladı
Köpekler, kedinin altına kaçtığı otomobili parçaladı
Köpekler, kedinin altına kaçtığı otomobili parçaladı
Köpekler, kedinin altına kaçtığı otomobili parçaladı
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Manisa Turgutlu'da yaşayan Hasan Sönmez, 45 AEP 522 plakalı otomobilini, 1 Haziran’da bakımı için Fatih Sanayi Sitesi'ndeki bir tamirhaneye bıraktı. Tamirhane sahibi, bakımını ertesi gün yapacağı için dükkanını kapatırken otomobili, güvenlik kamerası olan bir iş yerinin önüne park edip, evine gitti. 

Tamirhane sahibi, sabah iş yerine döndüğünde otomobilin tamponunun parçalanmış olduğunu gördü. Otomobili park ettiği iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini izleyen tamirhane sahibi, tamponu gece 01.00 sıralarında kovaladıkları kedi otomobilin altına kaçan 5 sokak köpeğinin parçaladığını gördü.

Köpeklerin tamponu parçalamasına şaşıran tamirhane sahibi, otomobilde meydana gelen yaklaşık 1500 liralık maddi hasarı karşılayacağını söyledi.

‘YAPACAK BİR ŞEY YOK’

Otomobilin sahibi Hasan Sönmez, kendisinin de güvenlik kamerası görüntülerini izleyince tamponu köpeklerin parçaladığına ikna olup, şaşırdığını belirterek, "Gece böyle bir olay yaşanmış. Yapacak bir şey yok. Allah beterinden korusun" dedi.

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