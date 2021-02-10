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10.02.2021 - 16:54 | | DHA

Sokak ortasında baba vahşeti! Kızını boğazından bıçakladı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde baba kız arasındaki tartışma dehşetle sonuçlandı. Oktay U., sokak ortasında tartıştığı kızı H.U.’yu boğazından bıçakladı. Tesadüfen bölgeden geçen jandarma ekibinin müdahale ettiği olayın ardından hastaneye kaldırılan H.U. ameliyata alındı. Kaçmaya çalışan Oktay U., kısa sürede yakalandı.

Olay, öğle saatlerinde İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Oktay U. henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı kızı H.U.'yu (16) bıçakla boğazından yaraladı. Bu sırada tesadüfen bölgeden geçen jandarma ekipleri hemen olaya müdahale etti. Jandarmayı görünce kaçmaya çalışan Oktay U., kısa sürede yakalandı. Oktay U. çağrılan polis ekiplerine teslim edildi.

Boğazından aldığı bıçak darbesiyle kan içinde kalan H.U. ise çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sandıklı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan H.U., ameliyata alındı. 

Emniyete götürülen Oktay U.'nun sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Sokak ortasında baba vahşeti Kızını boğazından bıçakladı

Sokak ortasında baba vahşeti Kızını boğazından bıçakladı

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16 yaşındaki kızını sokakta boğazından bıçakladıAfyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde baba kız arasındaki tartışma dehşetle sonuçlandı. Oktay U., sokak ortasında tartıştığı kızı H.U.’yu boğazından bıçakladı. Tesadüfen bölgeden geçen jandarma ekibinin müdahale ettiği olayın ardından hastaneye kaldırılan H.U. ameliyata alındı. Kaçmaya çalışan Oktay U., kısa sürede yakalandı.
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