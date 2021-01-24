MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Sokak ortasında bıçaklanan Kıbrıs Gazisi hayatını kaybetti
ABONE OL
24.01.2021 - 05:41 | | İHA

Sokak ortasında bıçaklanan Kıbrıs Gazisi hayatını kaybetti

Çorum’da çıkan kavgayı ayırmaya çalışırken göğsünden aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan Kıbrıs Gazisi, hayatını kaybetti

Sokak ortasında bıçaklanan Kıbrıs Gazisi hayatını kaybetti

Olay, önceki gece Çepni Mahallesi Taşhan Caddesi üzerinde meydana gelmişti. İddialara göre, sokak ortasında çıkan bir kavgayı ayırmaya çalışan Necati Aslan (70), göğsüne aldığı bıçak darbesiyle yaralanmış talihsiz adam 112 sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alınmıştı. Kıbrıs Gazisi olduğu öğrenilen Aslan, doktorların tüm müdahalesine rağmen gece geç saatlerde kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sokak ortasında bıçaklanan Kıbrıs Gazisi hayatını kaybetti



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Almanya'da Çin'in Uygurlara yönelik politikalarına protesto!Almanya'nın başkenti Berlin'de, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygurlara yönelik politikaları protesto edildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sokak ortasında bıçaklanan Kıbrıs Gazisi hayatını kaybetti

Sokak ortasında bıçaklanan Kıbrıs Gazisi hayatını kaybetti

İşte memur emeklilerinin şubat maaşları!

İşte memur emeklilerinin şubat maaşları!

'Zor ama hayata geçirilmesi gerek'

'Zor ama hayata geçirilmesi gerek'

Kısıtlamada uyuşturucuyla yakalandı, 'Benim böyle şeylerle işim olmaz' dedi

Kısıtlamada uyuşturucuyla yakalandı, 'Benim böyle şeylerle işim olmaz' dedi

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet