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AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, aralarÄ±nda husumet bulunduÄŸu iddia edilen Serdal A. (33) ile Ahmet D. (19) otomobilleriyle seyir halindeykenÂ NamÄ±k Kemal Mahallesi Ferah Caddesi'nde karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.Â

SÃ¶zlÃ¼ tartÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan aracÄ±ndan inen Serdal A. yanÄ±ndaki pompalÄ± tÃ¼fekle Ahmet D'nin otomobiline ateÅŸ etti. Otomobilinden inipÂ kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸan Ahmet D'ye bir kez daha ateÅŸ eden zanlÄ±, daha sonra olay yerinden otomobiline binerek kaÃ§tÄ±.Â

KalÃ§asÄ±na saÃ§ma isabet eden Ahmet D. olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri tarafÄ±ndan Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, ÅŸÃ¼phelinin yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.Â

Ã–te yandan, pompalÄ± tÃ¼fekli saldÄ±rÄ± anÄ± Ã§evredeki bir apartmanda oturan vatandaÅŸ tarafÄ±ndan cep telefonu kamerasÄ±yla kaydedildi.Â

GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde, Serdal A'nÄ±n Ahmet D'ye ateÅŸ edip aracÄ±na binip uzaklaÅŸmasÄ± yer alÄ±yor.