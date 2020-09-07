07.09.2020 - 13:48 | | İHA
Sokak ortasında kadına şiddet!
Antalya’da kimliği belirlenemeyen bir erkeğin kadını darp ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Kepez ilçesi Baraj Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek, otomobilin önünde bir kadını yere yatırarak yüzüne ve vücudunun çeşitli noktalarına vurmaya başladı.
Kadının erkeğin elinden kurtulmaya çalıştığı anlar ve darp edilmesi bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken, çiftin polis gelmeden bölgeden ayrıldığı öğrenildi.
Öte yandan görüntülerde, kadının yanında bir de çocuk olduğu görüldü.
İstanbul trafiğindeki “çiğ köfteli” kadın trafik magandasıİstanbul’un çeşitli noktalarında otomobille seyir halindeyken tepsiden çiğ köfte yiyerek seyir eden kadın maganda trafiği tehlikeye düşürdü. Tek bacağıyla bağdaş kuran, seyir halindeyken direksiyondan ellerini çekip oynayarak aracını kullanan maganda, o anları kaydettirip bir de sosyal medyadan paylaştı.