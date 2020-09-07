MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Sokak ortasında kadına şiddet!
ABONE OL
07.09.2020 - 13:48 | | İHA

Sokak ortasında kadına şiddet!

Antalya’da kimliği belirlenemeyen bir erkeğin kadını darp ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sokak ortasında kadına şiddet!

 

Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Kepez ilçesi Baraj Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek, otomobilin önünde bir kadını yere yatırarak yüzüne ve vücudunun çeşitli noktalarına vurmaya başladı.

Kadının erkeğin elinden kurtulmaya çalıştığı anlar ve darp edilmesi bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken, çiftin polis gelmeden bölgeden ayrıldığı öğrenildi.

Öte yandan görüntülerde, kadının yanında bir de çocuk olduğu görüldü.

İstanbul trafiğindeki “çiğ köfteli” kadın trafik magandasıİstanbul’un çeşitli noktalarında otomobille seyir halindeyken tepsiden çiğ köfte yiyerek seyir eden kadın maganda trafiği tehlikeye düşürdü. Tek bacağıyla bağdaş kuran, seyir halindeyken direksiyondan ellerini çekip oynayarak aracını kullanan maganda, o anları kaydettirip bir de sosyal medyadan paylaştı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Hapisten kurtulmak için yaptı ama... Cani sevgilinin oyunu tutmadı!

Hapisten kurtulmak için yaptı ama... Cani sevgilinin oyunu tutmadı!

Emekli olacak milyonları ilgilendiriyor! 1 gün yıllar kaybettiriyor...

Emekli olacak milyonları ilgilendiriyor! 1 gün yıllar kaybettiriyor...

Fransız bakandan Türkiye'ye tehdit!

Fransız bakandan Türkiye'ye tehdit!

Çocuk yuvasında intihara kalkışan kızlar hakkında karar!

Çocuk yuvasında intihara kalkışan kızlar hakkında karar!

Sıradaki Haber