Sokak ortasında öldürmüştü! Tutuklandı

Olay, dün sabah saat 08.00 sıralarında Pınarbaşı semti 7046 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, bir fabrikada çalışan Kemal Torun (39), işe gitmek üzere evinden çıktığı sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiyle tartışmaya başladı. Sokak ortasında yaşanan tartışma şiddetlenerek kavgaya dönüştü. Torun, tartıştığı kişi tarafından defalarca bıçak darbesi aldı. Talihsiz adam kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırgan ise olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri geldi. Yapılan müdahalede Torun’un hayatını kaybettiğini belirlendi. Sokak ortasında bıçaklanarak öldürülen Kemal Torun’un iki ay sonra baba olacağı öğrenildi.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ ADRESİNDE YAKALANDI

Sokak ortasında Kemal Torun’u öldürdükten sonra olay yerinden uzaklaşan şüphelinin M.G. (24) olduğu tespit edildi. M.G., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından ikametinde gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından adresinde kıskıvrak yakalanan şüpheli M.G., polise verdiği ilk ifadesinde aralarında husumet olduğu için Kemal Torun’u öldürdüğünü belirtti. M.G. emniyetteki işlemleri ve sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cinayet şüphelisi M.G., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine sevk edildi.