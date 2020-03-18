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18.03.2020 - 11:56 | | İHA

Sokak ortasında pompalı dehşeti!

Adana’nın Ceyhan ilçesinde iki ayrı olayda 2 kişi pompalı tüfekle vurularak yaralandı.

Sokak ortasında pompalı dehşeti!

İlk olay Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Akşemsettin Sokak’ta yürüyen Hüseyin E. (22), kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından pompalı tüfekle vurularak yaralandı. Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılan gencin karın boşluğundan yaralandığı öğrenildi.

Mithatpaşa Mahallesi'nde de İbrahim Ç. (35), 183. Sokak'ta bulunan evinin önünde pompalı tüfekli saldırıya uğradı. Vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırılan İbrahim Ç.’nin ameliyata alındığı öğrenildi. Her iki olayın bağlantılı olduğu tahmin edilirken, olaydan sonra kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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