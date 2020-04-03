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03.04.2020 - 06:31 | | İHA

Sokak ortasında silahlı saldırı

Malatya'da silahla vurulan 1 kişi yaralandı.

Sokak ortasında silahlı saldırı

Olay, Battalgazi ilçesine Saray Mahallesi'nde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre, Turhan Akyol sokak içerisinde gerçekleştirildiği değerlendirilen olayda henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı R.A. tarafından silahla açılan ateş sonucunda bacağına isabet alan B.A. yaralanırken, olayın şüphelisi R.A. olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs Emekliler Parkı civarında 112 Acil Servis ekiplerince alınarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayın gerçekleştiği yer olarak değerlendirilen Turhan Akyol sokakta inceleme yapan ekipler bir iş yerinin camının da isabet aldığını belirlerken, olayın şüphelisi R.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

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