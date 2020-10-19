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19.10.2020 - 13:30 |

Sokak ortasında silahlı saldırı!

Şanlıurfa’da, sokakta yürüyen Salih Yoktur (55), kimliği belirsiz kişinin tabancayla ateş açması sonucu bacağından yaralandı. Saldırı sonrası kaçan şüphelinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlatıldı.

Sokak ortasında silahlı saldırı!

Olay, öğle saatlerinde, Türk Meydanı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen Salih Yoktur'a, kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla ateş açıldı. Bacağına mermi isabet eden Yoktur, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekibi, Yoktur'u ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Salih Yoktur'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis ekipleri, tabancalı saldırganın kimliğinin belirlenerek, yakalanması için çalışma başlattı.

Seyir halindeki kamyonetin kasasında tavla oynadılarBursa'da 2 kişinin, hareket halindeki kamyonetin kasasında, piknik masası üzerinde tavla oynadığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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