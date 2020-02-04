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04.02.2020 - 09:50 | | DHA

Sokak ortasında uyuşturucu sattılar!

Arnavutköy’de, sokaktan geçen insanlara aldırış etmeden uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen bir kişi, polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak Metris Cezaevine gönderilirken, şüphelinin uyuşturucu madde satışı yaptığı iddia edilen anlar ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Sokak ortasında uyuşturucu sattılar!

Olay, Cumartesi günü, Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde yaşandı. Sokaktan geçen insanlara aldırış etmeden uyuşturucu madde sattığı iddia edilen İ.Y isimli kişi, mahalle sakinlerinin dikkatini çekti. Oturdukları sokakta uyuşturucu satışı yapıldığını polise anlatan mahalle sakinlerinin ihbarını değerlendiren Arnavutköy Emniyet Müdürlüğüne bağlı Mobil Park Ekipleri harekete geçti.

Ekipler, uyuşturucu sattığı iddia edilen İ.Y'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Yaptıkları üst aramasında İ.Y'nin üzerinde satışa hazır 16 gram uyuşturucu madde ve satıştan elde ettiği düşünülen bir miktar para ele geçirildi. Arnavutköy Asayiş Büro Amirliği'ne götürülen şüphelinin, Bahardere Sokak'ta uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine güvenlik kamera görüntüleri incelendi. İ.Y'nin yanına gelen 2 kişiye uyuşturucu madde verdiği ve karşılığında da para aldığı görüntülere yansıdığı belirlendi. 

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.Y, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi.

 

 

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