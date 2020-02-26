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26.02.2020 - 17:46 | | DHA

Sokakta onu gören telefona sarıldı! Polis harekete geçti

Bolu'da, sokak ortasında elinde bıçakla dolaşan Mustafa Ö. polis tarafından etkisiz hale getirildi. Psikolojik tedavi gördüğü ortaya çıkan Mustafa Ö., hastaneye götürüldü.

Sokakta onu gören telefona sarıldı! Polis harekete geçti

Bolu Aşağısoku Mahallesi Cihan Sokak'ta, sabah saatlerine elinde bıçakla dolaşan bir kişiyi görenler polis haber verildi. Bölgeye, Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri sevk edildi. 

Polis ekipleri, bir süredir psikolojik tedavi gören Mustafa Ö. olduğu belirlenen kişiyi konuşarak sakinleştirdi.

Arkasından yaklaşan bir polis memuru da Mustafa Ö.'nün elindeki bıçağı aldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kelepçelenen Mustafa Ö., İzzet Baysal Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne götürüldü.

Sokakta onu gören telefona sarıldı Polis harekete geçti

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