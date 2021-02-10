Sokakta yürürken silahla yaralandı

Zeytinburnu'nda bir kişi sokak ortasında silahla vuruldu

Olay, saat 21.30 sıralarında Nuri Paşa Mahallesi 67. Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen 18 yaşlarında bir kişi, sokakta yürüdüğü sırada, otomobilden açılan ateş sonucu kalçasından vurularak yere yığıldı.









Silahlı olayı gerçekleştiren kişi veya kişiler geldikleri otomobil ile olay yerinden hızlıca kaçtı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise silahlı olayı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.